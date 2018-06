Sport | Mittwoch, 20. Juni 2018 Mittwoch, 20. Juni 2018

Stütz-​Team möchte Normannia Gmünd „voranbringen“

Das Wichtigste an der diesjährigen Mitgliederversammlung des 1 . FC Normannia Gmünd am Mittwochabend haben die Verantwortlichen des Vereins bereits einen Tag zuvor bekannt gegeben. Präsident ist ab dem 1 . Juli Alexander Stütz. Vizepräsident Roland Staiber, Präsidiumsmitglied Finanzen Daniel Dreyer, dem Markus Kiessling weiterhin zur Seite stehen wird. Auf den Bereichsleiter Fußball, Karl-​Heinz Knab, folgt das Präsidiumsmitglied Fußball, Marco Biegert neu in die Verantwortung.

Insgesamt war die Stimmung unter den Mitgliedern natürlich gut, gab es in der vergangenen Saison schließlich einige Erfolge, allen voran natürlich der Aufstieg der Fußballer in die Oberliga. Diese waren übrigens zum Großteil zu dieser Versammlung gekommen, inklusive dem Trainerteam Holger Traub und Tobias Dreher. Roland Staiber vergaß in seinem Bericht aber auch nicht den Fast-​Aufstieg der Frauenmannschaft, die in der Relegation zur Landesliga mitgescheitert war. „Mit dem Aufstieg in die Oberliga und durch die Erfolge in der Verbandsliga haben wir eine Strahlkraft auch über Gmünd hinaus geschaffen. Das hätte uns vor einem Jahr doch niemand geglaubt“, so Staiber freudig.In Kürze werde eine Sponsorentafel in Richtung Goethestraße installiert. Sponsoren können sich an dieser fürEuro jährlich präsentieren, zehn hätten laut Staiber bereits zugesagt, „bis zum Ende des Jahres haben wir dieSponsoren voll“.

