Tipps: Wohin am Wochenende?

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder hilfreiche Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

Unsere Tipps führen diesmal nach Stuttgart, Stetten, Göppingen, Essingen und Heidenheim. Unter anderem findet am Freitag und Samstag das. Internationale Heidenheimer Straßenfest, die größte Festmeile des Jahres, statt. Auftakt ist am Freitag umUhr. Die Innenstadt wird zum. Mal für zwei Tage zur größten Festmeile des Jahres. Mehr über diese Veranstaltung und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Juni.

