Ostalb | Donnerstag, 21. Juni 2018 Donnerstag, 21. Juni 2018

Demonstration vor dem Lorcher Rathaus

Galerie (1 Bild)

Foto: Manfred Laduch

Es passiere ihm zum ersten Mal in 20 Jahren, dass die Gemeinderatssitzung unpünktlich anfange, sagte Karl Bühler. Doch der Bürgermeister hatte seine Gründe für die 20 -​minütige Verspätung: Er musste gegenüber Befürwortern des Kreisverkehrs zum Kellerberg die Wogen glätten.

30

400

1000

Die rundBetroffenen hatten sich mit Protestplakaten vor dem Rathaus versammelt. Sie übergaben eine Liste mit rundUnterschriften an Bürgermeister Bühler und trugen ihm sowie den Fraktionsvorsitzenden ihre Argumente vor. Der Kreisverkehr müsse so schnell wie möglich gebaut werden, weil die Einmündung extrem gefährlich sei. Werde sie aber durch einen Unfall verstopft, könne keine Feuerwehr und kein Notarzt mehr die etwaMenschen am Kellerberg Hilfe bringen. Was die Gemeinderatssitzung sonst noch brachte, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!