Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 21. Juni 2018 Donnerstag, 21. Juni 2018

Der Rathausvorplatz ist wieder in Kinderhand

Galerie (8 Bilder)

Fotos: esc

Ohne Ansprache eröffnete Oberbürgermeister Richard Arnold, umringt von Kindern, den Spielplatz den er persönlich im Auge hat, wenn er aus dem Fenster seines Amtszimmers schaut. 200 Tonnen Sand und nagelneue Spielgeräte ließen die Kinderaugen leuchten.

Als der OB aus dem Rathaus kam, warteten schon jede Menge Buben und Mädchen vom katholischen Kindergarten Marienheim ungeduldig – nicht unbedingt auf ihn, aber auf jeden Fall darauf, das er den großen Sandspielplatz endlich zum Spielen freigab. Auch die Kinder der. und. Klasse der Klösterleschule ließen den Unterricht Unterricht sein und kamen mit ihren Lehrerinnen vors Rathaus, um im Sand zu spielen. Welche Geräte dieses Jahr aufgebaut wurden, und auch, was mit ihnen im Herbst passiert, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 30 Sekunden.

