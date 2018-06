Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 21. Juni 2018 Donnerstag, 21. Juni 2018

Scheffold-​Gymnasium: So geht Kommunalpolitik

Braucht Schwäbisch Gmünd noch eine Shopping Mall, oder zumindest ein größeres Einkaufszentrum? Und mehr freies WLAN, größere Freizeitparks und noch mehr Events? Wünsche sind politische Fragen, wie Schüler der Scheffold-​Gymnasiums erfuhren.

Die dritte Ebene der staatlichen Gewalt sind die Kommunen. Hier vollzieht sich das Klein-​Klein der Kommunalpolitik – und hier findet man die Möglichkeit, direkt einzuwirken. „Schule trifft Rathaus“ heißt eine Veranstaltung in der Reihe „Politischer Tag“ der Landeszentrale für politische Bildung (LpB). DieSchülerinnen und Schüler der Klassenb undc des Scheffold-​Gymnasiums sammelten im Sitzungssaal des Rathauses „Ideen zur Traumgemeinde“. Danach folgte eine Diskussions-​Runde mit dem, der in baden-​württembergischen Kommunen die größte Machtfülle in einer Person vereint: dem Oberbürgermeister. Was Richard Arnold meint, steht in der RZ vom. Juni.

