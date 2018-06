Sport | Donnerstag, 21. Juni 2018 Donnerstag, 21. Juni 2018

Timo Frank schießt TSG Hofherrnweiler II in die Bezirksliga

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Der Vizemeister der Kreisliga A I, die TSG Hofherrnweiler II, hat über die Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft: In einem spannenden Spiel vor rund 600 Zuschauern in Heuchlingen hat man durch das späte goldene Tor von Timo Frank in der 82 . Minute den TSV Heubach unterm Strich verdient mit 1 : 0 ( 0 : 0 ) besiegt.

14

28

34

1

0

22

Der Trainer des TSV Heubach, Heiko Diehl, hatte vor dem Spiel angekündigt, dass seine Mannschaft gewillt sei, von Anfang an zielstrebig nach vorne zu spielen. So trat der Viertletzte der abgelaufenen Bezirksliga dann zu Beginn auch auf. Die ersten beiden Torraumszenen gehörten den Heubachern. Bei einem Schuss von Steffen Söllner nach zwei und einem Freistoß von Witali Roor nach elf Minuten war beide Male aber TSG-​Torhüter Lennard Kepura zur Stelle.Auf beiden Seiten war eine gewisse Anspannung und Nervosität zu spüren, schließlich stand ja auch viel auf dem Spiel. Bis zur. Minute dauerte es, ehe Hofherrnweiler II erstmals zum Abschluss kam, Max Melzer hatte das Visier aber zu hoch eingestellt. Im Laufe der ersten Halbzeit konnte sich dann die spielerisch stärkere TSG-​Zweite Feldvorteile verschaffen. Glück hatte der TSV Heubach in der. Minute, als Timo Frank nach einer Flanke des agilen Maurice Kurz aus der Nahdistanz den Pfosten traf. Derselbe Spieler scheiterte in der. Minute am Heubacher Schlussmann Salih Gürdal. Die Jungspunde der TSG Hofherrnweiler II wirkten spritziger, investierten mehr für die Partie und waren demnäher als der nach vorne harmlose TSV Heubach. Dennoch ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 66 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!