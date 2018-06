Schwäbisch Gmünd | Freitag, 22. Juni 2018 Freitag, 22. Juni 2018

Ein Seniorenheim für Pferde

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

War ein Pferd alt und schwach, dann kam es vor einigen Jahren noch sehr oft vor, dass es eingeschläfert wurde. Das Denken heute ist ein anderes – wer es sich leisten kann und eine sehr innige Beziehung zu seinem Pferd hat, der bringt es auf einen Gnadenhof – das Seniorenheim für Pferde. Seit 2002 bietet sich diese Möglichkeit auch auf dem Oberen Haldenhof der Stiftung Haus Lindenhof.

Sunny, Ginger und Linda geht es richtig gut. Auf einer kleinen Anhöhe zwischen Bargau und Weiler gelegen haben die Pferde – umgeben von ganz viel Grün – ihren Altersruhesitz gefunden, eine Heimat für immer. Dafür, dass es ihnen so gut geht, sorgen die Mitarbeiter der Stiftung Haus Lindenhof. Die Arbeitsplätze hier gehören zu den beliebtesten. Warum das so ist und wie der Alltag im Gnadenhof aussieht, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!