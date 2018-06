Schwäbisch Gmünd | Freitag, 22. Juni 2018 Freitag, 22. Juni 2018

Einfach nur süß: Nachwuchs im Gmünder Himmelsgarten

Fotos: hs

Der Kleintierzoo im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten hat Nachwuchs bekommen. Zwei Ziegenbabys werden aktuell von den Eltern auch gegen den auf Distanz gehenden Pressefotografen der Rems-​Zeitung tapfer verteidigt, auch ohne Hilfe der neuen Datenschutz-​Grundverordnung,

Einfach nur süß der Anblick, auch aus der Ferne. Die beiden Mini-​Ziegen haben in einer E cke einer der Kleintier-​Hütten Schutz gesucht. Wenn ein Mensch näher kommt, gehen nicht nur die Eltern, sondern augenscheinlich alle Tanten und Onkels der Großfamilie in drohende Abwehrhaltung. Deshalb auch diese eher aus respektvoller Distanz aufgenommenen Bilder. Die beiden Himmelsgarten-​Nachkömmlinge haben noch keinen Namen. Im Himmelsgarten wurden bereits am Freitagabend schon mal zwei Namen gehandelt, sofern das Geschlecht zutrifft: Erwin und Dieter, in Bezug auf jene zwei Ehrenamtlichen, die sich so vorbildlich und ehrenamtlich um den Himmelsgarten kümmern.

