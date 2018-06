Schwäbisch Gmünd | Freitag, 22. Juni 2018 Freitag, 22. Juni 2018

Himmelsgarten: Kleintierzoo wird durch neue Umzäunungen sicherer

Foto: hs

Nächste Woche beginnen im beliebten Kleintierzoo im Landschafts– und Familienpark Himmslgarten umfangreiche Umbauarbeiten. Neue Umzäungen sollen die Tiere besser schützen und Besucher vor Stromschlägen bewahren.

Der Kreisverband der Kleintierzüchter, der die Anlage liebevoll und ehrenamtlich betreut, hatte in den letzten Monaten immer wieder Rückschläge hinnehmen müssen. Raubtiere waren in die Gehege eingedrungen und hatten viele Kreaturen getötet. Als Schutz wurde ein Elektrozaun, ähnlich wie er in der Landwirtschaft Verwendung findet, installiert. Doch Eltern beklagten sich bitter, dass ihre Kinder Stromschläge erlitten hätten. Wie nun die aufwändige Lösung aussieht, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 24 Sekunden.

