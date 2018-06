Sport | Freitag, 22. Juni 2018 Freitag, 22. Juni 2018

Schiller-​Realschule nimmt am VfB-​Trainingscamp teil

Fotos: läm/​pr

Das Projekt „Kicken und Lesen“ der Baden-​Württemberg-​Stiftung in Kooperation mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg ist für die Schiller-​Realschule im Verbund weiterhin ein voller Erfolg.

Mit ihrem persönlichen Arbeitstitel „Volltreffer – Rundes aus Leder trifft Eckiges aus Papier“ haben die Jungen und ihr Lehrer Jean-​Pierre Lewis kürzlich am Trainingscamp des VfB Stuttgart teilnehmen können.Fotos von dem Trip, der einiges zu bieten hatte, wurden im Klassenraum per Beamer an die Wand projiziert. Die Kinder sollten die Bilder jeweils beschreiben, angefangen von der Zugfahrt nach Stuttgart. Timo Lämmerhirt, Redakteur bei der Rems-​Zeitung, die dieses Projekt präsentiert und unterstützt, und Sema Toykan, Leiterin des kommunalen Bildungsbüros der Stadt Schwäbisch Gmünd, standen den Schülern vor der Beschreibung der Bilder Rede und Antwort. Lämmerhirt gab dabei Einblicke in sein journalistisches Schaffen und erklärte, wie ein Text im Idealfall aufgebaut sein und was er zwingend enthalten sollte. Toykan unterstützte ihn im didaktischen Bereich bei den Jungen, ist sie doch selbst gelernte Lehrerin.Selbst im Camp wurde das Fußballspiel mit der Lese– und Schreibkompetenz der Jugendlichen gepaart. Eine Gruppe durfte auf dem Trainingsplatz diverse Übungen mit dem Ball absolvieren, die andere Gruppe war im Pressezentrum des VfB und erledigte Aufgaben auf dem eckigen Papier. Die Übungen auf dem Sportplatz wurden stets im Wettkampfmodus absolviert, immer zwei Teams gegeneinander. Was die Verlierer machen mussten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

