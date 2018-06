Blaulicht | Freitag, 22. Juni 2018 Freitag, 22. Juni 2018

Schwerer Unfall auf der B 29

Am Freitagmorgen gegen 6 : 45 Uhr kam es auf der B 29 auf Höhe Schorndorf kurz vor der Einfahrt des Sünchentunnels zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 47 -​jährige Subaru-​Fahrerin wollte kurz hinter der Anschlussstelle Haubersbronn offenbar den Standstreifen als Verlängerung des Beschleunigungsstreifens nutzen, um an dem Lkw eines 53 -​jährigen vorbeizukommen und auf die B 29 aufzufahren. Hierbei unterschätzte die Frau offenbar die Geschwindigkeit des Lkw und kollidierte mit diesem.

Durch den Aufprall wurde der Subaro zunächst gegen die rechte Leitplanke geschleudert, prallte hier ab, wurde nach links an die Leitplanke geschleudert und kollidierte dabei mit einem nachfolgenden Fahrzeug der Marke Seat. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden. Der-​jährige Seat-​Fahrer wurde leicht verletzt. Der Lkw-​Fahrer blieb unverletzt. Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Die Polizei musste mit mehrere Streifen anrücken, um die Unfallstelle zu sperre und den Verkehr zu lenken. In Folge des Unfalls musste die Bin Fahrtrichtung Stuttgart für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

