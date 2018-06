Sport | Freitag, 22. Juni 2018 Freitag, 22. Juni 2018

WM in Russland: Michael Fischer genießt den Fußball und die Kultur

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Michael Fischer aus Weiler hat das Dilemma der deutschen Nationalmannschaft noch näher mitbekommen als viele andere Deutsche. Er war im Luschniki-​Stadion live vor Ort – und natürlich hat seine berühmte „Weiler i.d.B.“-Fahne Platz hinter dem Tor gefunden.

5

0

0

1

23

Seit Mitte Juni nun schon befindet sich Michael Fischer in Russland, erlebt die WM hautnah. Doch für ihn ist es nicht nur der regelmäßige Besuch von Fußballspielen, Fischer saugt auch stets die Kultur der Länder auf, in die er reist. Und das sind nicht wenige, wie er in der WM-​Beilage der Rems-​Zeitung bereits berichtete. In den ersten Tagen seiner Reise war Fischer in Moskau, hat sich unter anderem die Partie zwischen dem Gastgeber und Saudi-​Arabien im Stadion anschauen können. Da hat er beimgleich einmal viele Tore zu sehen bekommen.„Nebenher habe ich mir aber auch sehr viele Sehenswürdigkeiten angeschaut, wie beispielsweise den Moskauer Kreml, die Waffenkammer und natürlich die Basilius-​Kathedrale“, berichtet Fischer. Natürlich war er auch beimder deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko im Stadion. „Zu dem Spiel brauche ich ja nun auch nichts mehr sagen, oder? Die Mexikaner waren besser und haben sich den Sieg absolut verdient“, so Fischer. Was er der Mannschaft von Jogi Löw noch zutraut, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 52 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!