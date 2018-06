Schwäbisch Gmünd | Freitag, 22. Juni 2018 Freitag, 22. Juni 2018

Wochenende: Digitalisiert Euch!

Auf die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung wartet wieder ein lesenswertes Wochenende: 40 aktuelle Seiten in der Rems-​Zeitung plus 16 Seiten Wochenende-​Beilage mit genauso aktuellen und interessanten Themen.

Digitalisiert Euch! Wie verändert die digitale Technik unser Leben? Sieben Ausblicke auf eine Zukunft, die bereits begonnen hat. Alle kritisieren Facebook und Fake News, aber die vernetzte Gesellschaft birgt größere Chancen als Risiken – eine Streitschrift.Auf der Seite „Kind+Kegel“ geht es um das Elterngeld — ein komplizierte Sache. Wie funktioniert das Elterngeld Plus?Was läuft in Deutschland schief? Juristin Nina Straßner kritisiert das Modell hierzulande und erklärt, was die Isländer besser machen.Auf der Seite Mensch+Technik ist die Grillsaison das Thema. Und die Übertragungen der Fußball­-​WM sind einwillkommener Anlass, die Schürze anzulegen und den Grill anzuwerfen. Die Auswahl an Geräten und Zubehör ist riesig. Ein Überblick. Dazu wie immer acht lesenswerte Reiseseiten und die Rätsel oder Comicseite. Man sollte sich die Zeit zum Lesen gönnen — bevor das Zittern um die Deutschen Fußballer beginnt.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 43 Sekunden.

