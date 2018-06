Blaulicht | Samstag, 23. Juni 2018 Samstag, 23. Juni 2018

Exhibitionist festgenommen

Galerie (1 Bild)

En 51 -​Jähriger wurde am Freitag gegen 17 . 45 Uhr am Bahnhof in Mögglingen gleich von mehreren Kindern beobachtet, wie er auf einer Bank saß und sein Geschlechtsteil entblößte.

Der deutlich betrunkene Mann konnte durch eine alarmierte Polizeistreife festgenommen und darauf hin vom Bahnhof verwiesen werden. Der polizeibekannte Beschuldigte trat bereits in der Vergangenheit in ähnlicher Weise in Erscheinung. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat der Polizeidirektion Aalen durchgeführt.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

