Conradin-​Kreutzer-​Tafel für GMV „Cäcilia“ Iggingen

Neben 37 anderen Empfängern erhielt der Gesang– und Musikverein „Cäcilia“ Iggingen, der durch den Vorstandsvorsitzenden Marc Knödler und Sängervorstand Willi Bellendorf vertreten war, aus der Hand des Baden-​Württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann die begehrte Conradin-​Kreutzer-​Tafel.

Die Conradin-​Kreutzer-​Tafel wird in Baden-​Württemberg solchen Musikvereinigungen verliehen, die mindestensJahre bestehen und sich künstlerische, volksbildende und kulturelle Verdienste um die Pflege der Laienmusik erworben haben. Über die weiteren Voraussetzungen und wie die Verleihung im Rahmen des Landesmusikfestivals in Lahr vonstatten ging, berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.

