Fußballerinnen des FC Mögglingen halten die Regionenliga in der Relegation

Dank des Rückzugs des VfB Ellenberg überhaupt erst in der Relegation gelandet, haben die Frauen des 1 . FC Stern Mögglingen diese letzte Chance nun genutzt. Gegen TB Ruit hat die Mannschaft des scheidenden Trainers Dominik Abele mit 2 : 1 ( 0 : 0 ) gewonnen und spielt nun auch in der kommenden Saison in der Regionenliga.

Die Gäste aus Ruit begannen stürmisch. Nach einem Eckstoß wurde es unruhig im Strafraum, der Ball aber wurde letztlich geklärt (.). Dann aber eine erste dicke Gelegenheit: Tabea Sonnleitner war schon vorbei an FC-​Torhüterin Johanna Österle und bugsierte das Leder Richtung Tor. Doch Jana Bühler war mit zurückgeeilt und kratzte den Ball noch von der Linie (.). Die Gäste agierten ziemlich hochstehend, doch die Mögglinger wussten diese Freiheiten in der Offensive zunächst nicht zu nutzen, liefen häufig ins Abseits. Die Gastgeberinnen kamen durch zwei Standards gefährlich auf. Ein Freistoß von Rebecca Horn sorgte für Gefahr, wurde am Ende aber geklärt (.), gleiches geschah nach einer Ecke von Isabell Köhnlein nur zwei Minuten später. Auf der anderen Seite hatte Mögglingen Glück, dass Ruits Saskia Herrmann nach einer Ecke freistehend drüber köpfte (.). In der. Minute gab es die Chance zur Führung für die Abele-​Elf: Verena Beyer lauerte an der Mittellinie, stand diesmal nicht im Abseits und lief alleine aufs Tor zu. Mit dem Ball aber verlor sie zu viel Tempo und ließ sich das Leder am Ende abluchsen.

