Grundschule Hohenstadt: Erste Naturparkschule im Ostalbkreis

Mit einem großartigen Schulfest hat die Grundschule Hohenstadt ihre Zertifizierung als erste Naturparkschule im Ostalbkreis gefeiert. Nun ziert eine Plakette den Eingangsbereich der Grundschule.

In denNaturparks in Deutschland gibt es inzwischenNaturparkschulen. Im Naturpark Schwäbisch-​Fränkischer Wald sieben und die Grundschule Hohenstadt ist nun die erste Naturparkschule im Ostalbkreis. Wie es dazu kam und was diese Zertifizierung bedeutet, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

