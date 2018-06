Ostalb | Sonntag, 24. Juni 2018 Sonntag, 24. Juni 2018

Kirchbergfest der Waldstetter Musikschule

Galerie (9 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Unter dem Motto „Musik-​Kaleidoskop 1978 “ hatten die Schülerinnen und Schüler, sowie das Kollegium der Waldstetter Musikschule am Sonntag Nachmittag die Bevölkerung zu musikalischen Darbietungen auf den Kirchberg eingeladen.

20

Zur Jubiläumsveranstaltung der Schule wurden ausschließlich Songs und Instrumentalstücke aus diesem Jahr dargeboten, was beim Publikum bestens ankam. Unter der Leitung von Schulleiter Manfred Fischer, der in diesem Jahr auch sein zwanzig jähriges Jubiläum als Leiter feiert, legte das Tuttiorchester gleich nachhaltig los: „Ballade pour Adeline“ von Richard Clayderman und der „Song for Guy“ von Elton John waren zwei echte Ohrwürmer für Piano mit Orchesterbegleitung. Zwei Tastenorchester mit mehr alsMusikern spielten auf Keyboards, Synthesizern und E-​Pianos Titel wie „Lady in Black“ von Uriah Heep bis hin zu einem „Billy Joel-​Medley“, wobei die Arrangement allesamt selbst „erstellt“ waren. Was sonst noch geboten war steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung,

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!