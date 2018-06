Schwäbisch Gmünd | Montag, 25. Juni 2018 Montag, 25. Juni 2018

Friedensschule: 70 . Geburtstag mit Schulfest und Zeitzeugen

Mit steigenden Schülerzahlen ist die Friedensschule im Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau auf Erfolgskurs. Sie wird am kommenden Samstag 70 Jahre alt bezwiehungsweise jung.

RundKinder und Jugendliche besuchen die Gemeinschaftsschule. Sie steht gerade in mehrfacher Hinsicht auf der Sonnenseite. Ein großer Erweiterungsbau mit zukunfsgerechten Einrichtungen nimmt Gestallt an, der im Frühjahr nächsten Jahres eingeweiht werden soll. Zum. Geburtstag gibt es aber auch schon in diesem Jahr viel zu feiern. Beim großen Schulfest am Samstag,. Juni, werden auch Zeitzeugen eine wichtige Rolle spielen. Er ausführlichen Vorgeschmack gibt es am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

