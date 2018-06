Sport | Montag, 25. Juni 2018 Montag, 25. Juni 2018

Nun also doch: Dominik Kaiser wechselt zu Bröndby Kopenhagen

Die Spatzen haben es seit geraumer Zeit von den Dächern gepfiffen, jetzt ist es tatsächlich bestätigt worden. Der Waldstetter Fußballprofi Dominik Kaiser wechselt von RB Leipzig in den hohen Norden, zu Bröndby Kopenhagen.

In der dänischen Hauptstadt trifft Kaiser auf einen alten Bekannten. Alexander Zorniger hat die Kopenhagener in der abgelaufenen Saison fast zur meisterschaft geführt und öffentlich nie einen Hehler daraus gemacht, Kaiser gerne in seinem Team zu haben. Jetzt also sind die beiden wieder vereint. „Ich hatte auch andere Angebote, aber ich wollte jetzt Planungssicherheit. In Bröndby habe ich mit Alexander Zorniger einen Trainer, den ich sehr gut kenne. Ich möchte dort Führungsspieler werden“, so Kaiser gegenüber der „Bild-​Zeitung“.Zuvor hatte Kaiser vonbisbei RB leipzig gespielt, ist mit dem Verein als langjähriger Kapitän von der Regionalliga bis in die Bundesliga und schließlich sogar in die Champions League aufgestiegen. Dass sich Kaiser einem anderen Verein anschließen würde, galt als beschlossene Sache. Mit der Auswahl hat er sich nun Zeit gelassen, Angebote aus England und den USA hatte er auch vorliegen.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

