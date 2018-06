Schwäbisch Gmünd | Montag, 25. Juni 2018 Montag, 25. Juni 2018

Reliquien wieder im Johannis-​Altar eingemauert

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Münstergemeinde

Es war eine äußerst kostbare Fracht, die Weihbischof em. Dr. Johannes Kreidler am vergangenen Sonntag zur Feier des Patroziniums der Johanniskirche mit im Gepäck hatte. Er brachte Reliquien aus Rottenburg zurück.

2016

24

Diese waren anlässlich der Restaurierung des Hochaltarsin der Johanniskirche entdeckt worden und zwischenzeitlich zur Untersuchung und Aufbewahrung in die Bischofsstadt am Neckar gewandert. Gemeinsam mit Münsterpfarrer Robert Kloker wurden sie am Geburtsfest Johannes des Täufers (. Juni) wieder in den Altar eingelegt und von den Mitarbeitern der Münsterbauhütte danach eingemauert. Weiteres in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 23 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!