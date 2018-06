Sport | Montag, 25. Juni 2018 Montag, 25. Juni 2018

TSB-​Boxer Todorov siegt gegen Schweizer Martinez souverän

Der Baden-​Württemberg-​Cup beinhaltet eine Reihe von sehr gut besuchten Kampfveranstaltungen, in der die Kämpfer aller Alters– und Gewichtsklassen der baden-​württembergischen sowie Schweizer Vereine antreten und Erfahrungen sammeln können. An einer dieser Veranstaltungen stieg Pavel Todorov für den TSB Schwäbisch Gmünd in Waldshut –Tiengen wieder in den Ring. Sein Gegner war der an Kämpfen gemessen weitaus erfahrenere Elias Martinez vom Box-​Center Glattbruck in der Schweiz.

Todorov stieg nach einer längeren kämpferischen Pause hochmotiviert in den Ring, um gegen einen starken und erfahreneren Gegner zu kämpfen. Auf diesen Kampfabend hatte er sich in unzähligen Trainingseinheiten sehr gut vorbereitet. Der Schweizer Kämpfer musste dies ab der ersten Runde schmerzhaft spüren. Obwohl Martinez sofort aggressiv angriff, um dem vermeintlich Schwächeren zu imponieren, gingen seine wuchtigen und schnellen Schläge ins Leere oder auf die Deckung des Gmünders. Dieser bestach durch exzellente Beinarbeit und einen beweglichen Oberkörper und setzte kontinuierlich Gegentreffer. Besonders die linken Körperhaken erschütterten den Schweizer Kämpfer spürbar und raubten ihm sehr viel seiner Kondition. Todorov übernahm von Beginn an die Führung des Kampfes und agierte aus der Ringmitte heraus. Ständig stellte er seinen Gegner am Seil oder in der Ringecke. Gegenschlägen wich er exzellent aus und setzte im Gegenzug harte Konterschläge. Der mutige und starke Schweizer versuchte zwar, nach den erholsamen Ringpausen durch aggressive Angriffe das Blatt zu wenden, aber Todorov ließ die wuchtigen Schlagserien hinter einer guten Doppeldeckung ruhig und abgebrüht über sich ergehen, um dann im Gegenzug wirksame Treffer zu landen.

