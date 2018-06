Schwäbisch Gmünd | Montag, 25. Juni 2018 Montag, 25. Juni 2018

Weleda-​Gärten: Leuchtende Calendula-​Felder zur Erntezeit

Galerie (3 Bilder)

Foto: hs

Die Calendula-​Felder der Weleda stehen in diesen Tagen wieder in voller Blüte. Gleichzeitig ist auch die Haupterntezeit angebrochen.

Spaziergänger müssen sich also beeilen, wenn sie diese Pracht noch bewundern wollen. Die Heilpflanze Calendula (oder auch Ringelblume) tut nicht nur dem Körper gut, sondern der Anblick in der Hauptblütezeit ist auch Balsam für Seele und Sinne: Leuchtend rote, bisweilen auch orange Felder — je nach Lichteinfall beziehungsweise Tageszeit — in voller Blüte. Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 20 Sekunden.

