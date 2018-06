Blaulicht | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

17 -​Jähriger unterstützt schnaufenden Polizisten

Zwei von vier Ladendieben konnten am Montagnachmittag in Aalen festgenommen werden. Einer mit freundlicher Unterstützung eine 17 -​jährigen Schülers.

GegenUhr wurden die vier Ladendiebe der Polizei gemeldet, nachdem sie in einem Modegeschäft im Mercatura Kleidungsstücke entwendet hatten. Die Vier flüchteten anschließend vor den eintreffenden Polizisten und rannten in verschiedenen Richtungen davon.Einer der beiden Beamten konnte einen-​Jährigen nach kurzer Verfolgung in der dortigen Tiefgarage dingfest machen, der andere Polizist rannte einem-​Jährigen in Richtung Stadtpark hinterher. Nachdem er den Dieb aus den Augen verloren hatte, machten ihn Passanten darauf aufmerksam, dass dieser in Richtung Schleifbrückenstraße weitergerannt sei. Der bereits im besten Schwabenalter befindliche Ordnungshüter gab trotz bereits langsameinsetzender Atemnot keineswegs auf, was sich kurz darauf auszahlen sollte.In der Schleifbrückenstraße angekommen sprach er kurzerhand einenJahre alten Schüler an, der auf Nachfrage freundlicher Weise sein Fahrrad als Verfolgungsmittel zur Verfügung stellte. Der bereits außer Sichtweite des Ordnungshüters befindliche Dieb konnte durch den nun vorhanden Geschwindigkeitsvorteil doch noch eingeholt undschließlich im Bereich Heinrich-​Rieger-​Straße/​Eduard-​Pfeifer-​Straße dingfest gemacht werden. Den-​Jährigen erwartet nun neben seinem Komplizen eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen die beiden noch unbekannten Mittäter dauern an.Der-​Jährige erhielt sein Fahrrad natürlich sofort wieder zurück. Ein präsidialer Dank darf ihm sicher sein.

