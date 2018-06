Sport | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

Fairplay-​Wettbewerb: FC Durlangen II siegt vor den SF Lorch II

Galerie (1 Bild)

Foto: vog

Beim Fairplay-​Wettbewerb der Rems-​Zeitung und der Kreissparkasse Ostalb liegt nach der Fußballsaison 2017 /​ 18 der FC Durlangen II aus der Kreisliga B, Staffel II, im Altkreis Gmünd ganz vorne. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die SF Lorch II und der TV Straßdorf.

2017

18

26

39

1

61

31

1

64

1

67

27

In sportlicher Hinsicht ist die zweite Mannschaft des FC Durlangen als Achter im Mittelfeld der zweiten B-​Ligastaffel gelandet. In Sachen Fairness steht die Reserve des B-​I-​Meisters aber ganz oben – und zwar nicht nur in der eigenen Spielklasse, sondern im gesamten Altkreis Schwäbisch Gmünd. Die fairste Mannschaft der Saison/​kam nachSaisonspielen mitgelben Karten, einer Gelb-​Roten Karte und keiner einzigen Roten Karte auf den unschlagbaren Quotienten vonAuf dem zweiten Platz rangieren die Sportfreunde Lorch II aus der Kreisliga B I mitgelben Karten und einer Roten Karte (). Die Lorcher Zweite hat es nach dem dritten Rang im Vorjahr erneut auf das Podest geschafft.Dritter ist mit dem TV Straßdorf () der fairste Vertreter der Kreisliga A, Staffel I. Warum die Straßdorfer im Vergleich zum Vorjahr einen ordentlichen Satz nach oben gemacht haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 48 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!