Ostalb | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

Friedhof Leinzell: Nutzungsrechte für einige Gräber sind abgelaufen

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Dass der kirchliche Friedhof seit kurzem von der bürgerlichen Gemeinde verwaltet wird, werden die Leinzeller Bürger sehr bald auch daran merken, dass ihnen Schreiben zugesandt werden mit der Bitte, verschiedene Gräber abzuräumen.

„Das wurde die letzten Jahre vernachlässigt“, erklärte Bürgermeister Ralph Leischner im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Mit der Übernahme des kirchlichen Friedhofsbereiches erfolgte seitens der Gemeinde auch die Übernahme von Unterlagen und Plänen, denen auch das Ablaufdatum zu entnehmen ist. Geplant ist nicht nur, die entsprechenden Daten in eine Datenbank der Gemeinde einzupflegen, sondern gleichzeitig auch Angehörige anzuschreiben, mit der Bitte, die abgelaufenen Gräber abzuräumen. Wie viel Zeit die Angehörigen hierfür haben und in welchen Fällen die Kirchengemeinde Angehörige bisher nicht angeschrieben hat, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!