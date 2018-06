Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

Kindergarten St. Martinus: Eltern zeigen sich irritiert von einer Bauvoranfrage

Die Nachricht im Mai, dass der Kindergarten St. Martinus in Bettringen geschlossen wird, war für die Eltern der erste Schock. Der zweite folgte nun vor wenigen Tagen: Eigentümer angrenzender Grundstücke wurden mit einer Bauvoranfrage konfrontiert. Die Schnelligkeit der Angelegenheit verdutzt die Eltern.

„Man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt.“ So beschreiben sie den Moment, als sie am Abend des. Mai bei einem kurzfristig einberufenen Elternabend von der Schließung des Kindergartens erfuhren. Begründet wurde die Schließung damit, dass die Kirchengemeinde St. Cyriakus Bettringen, die Eigentümerin des Gebäudes ist, die notwendigen Investitionen für eine grundlegende energetische Sanierung nicht aufbringen kann (die RZ berichtete am. Mai). „Und nun ist Geld da, um ein neues Gebäude zu bauen“, zeigten sich mehrere Mütter bei einem Besuch der Rems-​Zeitung am Dienstag empört. „Wir wissen noch gar nichts“, betont Klaus Knödler vom Katholischen Verwaltungszentrum auf telefonische Nachfrage. Warum die Bauvoranfrage laut seiner Aussage erfolgt ist, warum die Eltern das Vorgehen der Kirchengemeinde insgesamt bedauern und welche Alternativen ihnen zur Verfügung stehen, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

