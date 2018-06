Sport | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

Manfred Horch feiert seinen 70 . Geburtstag

Manfred Horch feiert am heutigen Dienstag seinen 70 . Geburtstag. Über Jahrzehnte hat sich Horch für den Sport in Schwäbisch Gmünd stark gemacht und ist unter anderem deswegen zum Sportpionier 2012 ernannt worden. Dies sind Persönlichkeiten, die sich über Jahre hinweg um den Sport in Schwäbisch Gmünd und weit darüber hinaus besonders verdient gemacht haben. Sie erhalten die Plakette für „Verdienste um den Sport“.

2013

1988

1981

1000

22

1990

2012

2012

wurde Horch im Rahmen der Hauptversammlung des SV Hussenhofen, bei dem Horch Ehrenvorsitzender ist, vom Bezirksvorsitzenden Jens-​Peter Schuller die goldene WFV-​Ehrennadel überreicht. Horch war seitVorsitzender des Sportvereins Hussenhofen. Seitist Manfred Horch Fußball-​Schiedsrichter. Noch heute pfeift er Spiele in den Kreisligen in Schwäbisch Gmünd und drum herum – wenn er gerade mal zu Hause ist. Denn er hat seine „zweite Heimat“ in Thailand gefunden. Ein Land, von dem er in den höchsten Tönen schwärmt.Im selben Jahr sind übrigens die elektronischen Spielberichtsbögen eingeführt worden. War die Skepsis anfangs groß, so sind sie heute nicht mehr wegzudenken. Horch, der weit überPartien als Unparteiischer leitete, sagte damals diplomatisch gegenüber der Rems-​Zeitung: „Wenn ich unsere Gmünder Schiedsrichtergruppe sehe, dann kann ich mir vorstellen, dass einige ältere Schiedsrichter aufhören werden. Nicht jeder Schiedsrichter hat einen Computer oder Laptop zu Hause, genau wie nicht jeder Verein die Infrastruktur für einen elektronischen Spielbericht hat“, warb er um Verständnis für seine älteren Kollegen, fügte aber an: „Es ist sinnvoll, da die Schiedsrichter sofort erkennen, ob ein Spieler spielberechtigt ist.“Jahre (vonbis) lang gehörte Manfred Horch dem Stadtverband der Gmünder Sportvereine an. In diese Zeit fällt auch der Start des Gmünder Sport-​Spaß, der heute aus dem Programm nicht mehr wegzudenken ist. Schon zu seiner Zeit waren der Bau eines Sportleistungszentrums Thema bei den Verbandssitzungen. Bei der Ernennung zum Sportpioniersagte Horch: „Fast alles andere ist wichtiger als Sport. Nur so schön ist das meiste andere eben nicht!“ Wo er Recht hat, hat er Recht.

