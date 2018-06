Ostalb | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

Schnelles Internet für Weilerstoffel und Tannweiler

Zu einem Pressegespräch hatte die Gemeinde Waldstetten am Dienstag beim Feuerwehrhaus am Ende der Hauptstraße eingeladen. Grund dafür war die Erschließung der Teilorte Weilerstoffel und Tannweiler mit dem schnellen Internet.

Bürgermeister Michael Rembold begrüßte zum gemeinsamen Projekt zwischen Gemeinde und Landkreis. Man nehme hierbei viel Geld in die Hand, um auch die kleineren Ortschaften und Gemeinden an das schnelle Internet anzubinden. Waldstetten habe bisher fürMillionen Euro Eigenleistung erbracht und jetzt werden weitereEuro für diese wichtige Breitband-​Infrastuktur investiert, wobei man als LandesförderungEuro erhalten habe. Über den Zeitplan und die Vorgehensweise berichtet die Rems-​Zeitung in ihrer Mittwochs-​Ausgabe.

