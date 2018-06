Blaulicht | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

Schon wieder Radmuttern gelöst — Totalschaden

Galerie (1 Bild)

Foto: Rems-​Zeitung

Schon wieder wurden im Süden Schwäbisch Gmünds die Radmuttern eines Fahrzeugs gelöst, vermutet die Polizei. Nach mehreren dieser Ereignisse in Bargau traf es nun eine Frau aus Oberbettringen.

58

2000

0

71

71

7

96

64

90

Eine-​Jährige fuhr am Dienstagmorgen mit ihrem Renault Twingo In der Vorstadt los und verlor kurze Zeit später in der Heubacher Straße das linke Vorderrad. Vermutlich wurden die Radmuttern durch einen Unbekannten gelöst, sodass sich das Rad selbständig machen konnte.An dem Twingo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwaEuro. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen, die In der Vorstadt aufgefallen sein könnten, erbittet der Polizeiposten Bettringen unter Telefon/​

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!