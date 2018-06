Ostalb | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

Spraitbach: Neuer Bürgermeister zieht erste Bilanz

Spraitbachs neuer Bürgermeister Johannes Schurr zieht im Gespräch mit der Rems-​Zeitung eine erste Bilanz seiner noch jungen Amtszeit. Er freut sich über eine herzliche Aufnahme und erklärt nebenbei selbstbewusst auch das „Geheimnis“ seiner außergewöhnlichen Haarpracht.

Im Prinzip, so gibt er zu verstehen, sei er ja gar kein Neubürger, vielmehr habe sich ein Rollenwechsel in seinem Leben vollzogen. Diesen habe er so gewünscht. Das Amt des Bürgermeisters in einer Landgemeinde sei ganz nah am Menschen und Mitbürger angesiedelt. Und das bereite ihm Freude. Mehr über die Erfahrungen der erstenTage von Johannes Schurr als Rathauschef und über die „Geheimnisse“ seiner für einen Bürgermeister außergewöhnlichen Haarpracht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

