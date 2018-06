Sport | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

Süddeutsche Meisterschaften: Kucher sprintet zur Silbermedaille

Bei den Süddeutschen Meisterschaften in Erding hat die LG Staufen bereits im Vorfeld eine Goldmedaille abschreiben müssen. Patrick Hess hat den Wettkampf verletzungsbedingt abgesagt, um den Start bei der Deutschen Meisterschaft in Nürnberg nicht zu gefährden.

Ruben Fraidel musste im Stabhochsprung bereits mit der Anfangshöhe vonMetern eine große Hürde überqueren. Dabei hätte er eine neue Saisonbestleistung aufstellen müssen, er verpasste diese Höhe dreimal knapp. Dennoch kann er mit diesen Versuchen zuversichtlich in die weitere Saison gehen, zumal er noch den Junioren angehört.Für Michael Kucher war aufgrund der starken Konkurrenz eine Medaille auf seiner Paradedisziplin kaum zu erreichen. Zur Vorbelastung nutzte er dieMeter, um ein Gefühl für die Bahn zu bekommen. Im anschließenden-​Meter-​Rennen kämpfte er sich in den Lauf hinein und sicherte sich völlig unerwartet die Vizemeisterschaft. Zudem unterbot er erneut die Norm für die Deutschen Meisterschaften in Nürnberg.Charlotte Heilig trat auf ihrer gewohnten-​Meter-​Strecke an. MitSekunden war für sie schon nach den Vorläufen Schluss. Dafür konnte sie für die-​Meter-​Staffel Kräfte sparen. ÜberMeter Hürden startete Leonie Riek für die LG Staufen. Warum sie mit Rang vier nicht zufrieden war, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

