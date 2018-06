Ostalb | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

Trauer um Ostalb-​Gründungslandrat Gustav Wabro

Foto: Eckard Scheiderer

Sechs Wochen nach seinem 85 . Geburtstag ist der erste Landrat des Ostalbkreises, Gustav Wabro, gestorben. Der Kreistag hielt in seiner gestrigen Sitzung eine Gedenkminute ab.

An der Wiege gesungen war die politische Karriere dem als Bauernsohn in Neudorf im Böhmerwald geborenen Gustav Wabro nicht. In den Kriegswirren verschlug es die Familie nach Ellwangen. Nach Abitur, Jurastudium und ersten juristischen Berufsjahren landete erin der Bonner Landesvertretung als persönlicher Referent des in Neresheim geborenen damaligen Ministers Adalbert Seifriz. Eine Würdigung seines Wirkens veröffentlicht die Rems-​Zeitung in ihrer Mittwochs-​Ausgabe.

