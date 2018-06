Blaulicht | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

Unfall bei Unterschneidheim: Rettungshubschrauber im Einsatz

Galerie (1 Bild)

Foto: Rems-​Zeitung

Ein Unfall mit mehreren teils Schwerverletzten ereignete sich am Dienstagmorgen auf der L 2221 . Auslöser war wahrscheinlich der jetzt unfallflüchtige Fahrer eines weißen Kastenwagens.

94260

Ein-​Jähriger war gegenUhr mit seinem Mercedes von Unterschneidheim in Richtung Sechtenhausen unterwegs. Hierbei kam ihm in einer Linkskurve nach seinen Angaben ein unbekannter weißer Transporter teils auf seiner Fahrspur entgegen, sodass er nach rechts habe auf das Bankett ausweichen müssen. Anschließend lenkte er gegen und geriet auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit einem VW zusammenstieß, der von einem-​Jährigen gelenkt wurde. Sowohl der-​Jährige als auch der-​Jährige und dessenundJahre alte Mitfahrer wurden verletzt,teils schwer. Alle vier wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert. Zudem befand sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Gesamtschaden wird aufEuro beziffert. Hinweise auf den weißen Transporter, bei dem es sich vermutlich um einen Mercedes Sprinter handelt, nimmt die Verkehrspolizei unter Telefon/​entgegen.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 40 Sekunden.

