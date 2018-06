Ostalb | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

Vielschichtige Eindrücke aus Satu Mare

Foto: esc

Der Besuch der Ostalbdelegation im rumänischen Landkreis Satu Mare war erfolgreich. Die Partnerschaft der beiden Kreise wurde vertraglich fixiert. Die Eindrücke, die während der viertägigen Reise entstanden, sind so vielseitig, wie der neue Partnerlandkreis im EU-​Land Rumänien selbst.

330

000

0

2

18

Die Bevölkerung ist bunt gemischt: Von den rundEinwohnern des Kreises sind etwa die Hälfte Rumänen, ein gutes Drittel sind Ungarn, vier Prozent Roma und zwei Prozent sind Deutsche. Eher unbedeutend ist der Anteil der Ukrainischen Einwohner mit etwaProzent. Die Deutschen sind Schwaben – aus dem Königreich Württemberg im. Jahrhundert ausgewandert nach Siebenbürgen. Das ist ein Grund, weshalb in Satu Mare heute auch viele Menschen deutsch sprechen. Was die Vielschichtigkeit des rumänischen Landkreises ausmacht, und warum die Partnerschaft mit dem Ostalbkreis so eine große Bedeutung hat, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

