Kultur | Dienstag, 26. Juni 2018 Dienstag, 26. Juni 2018

Zappa: Kunstschutzmauer im Werden

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Die Lärmschutzwand im Westen Gmünds ist Eigentum des Bundes. Auf beiden Seiten. Aber die Straßenbau– Behörde hat ein Herz für Street Art.

60

30

Autofahrer haben nichts davon: Auf der von der Stuttgarter Straße abgewandten Seite entsteht beim Zapp eine „Kunstschutzmauer“, so etwaMeter lang.Die bemalte Lärmschutzwand gehört zum Ausbau des Kulturbetriebs Zappa, hinter dem der Verein Sandtogether steht. Unten im Zapp-​Keller auf der Westseite des Fabrikgebäudes aus dener-​Jahren ist seit einem Jahre der Raum für Konzerte, Performances und Events. Auch für die hinterleuchteten Sandtische des Sandlabors. Oben ist mittlerweile eine Art Strand entstanden, mit Sand, Liegen und Bar, Gmünds neues „Kulturufer“ an der Rems. Und nun mit Kunst am Bau. „Wir fangen mal klein an“, sagt Sandtogether-​Vorsitzender Chris Kaiser. Jan-​David Ducks sprühte das erste Gemälde an den Beton. Die RZ sprach mit ihm.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 34 Sekunden.

