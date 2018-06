Sport | Mittwoch, 27. Juni 2018 Mittwoch, 27. Juni 2018

3 -​D-​Feldbogenschießen: Suchy wird erneut Europameisterin

Die Europameisterschaften im 3 -​D-​Feldbogenschießen sind in Oberwiesenthal (Deutschland) und Bozi Dar (Tschechien) ausgetragen worden. Simone Suchy (auf dem Bild in der Mitte) aus Waldstetten und Wilhelm Holz aus Abtsgmünd vom Bogenabenteuer Jakobsberg haben sich den EM-​Titel gesichert.

Es war bisher die größte Bogensportveranstaltung weltweit mit circaTeilnehmern.europäische Nationen und Schützen aus den USA, Südafrika, Brasilien und Australien waren vertreten. Jede Klasse – getrennt nach Alter, Geschlecht und Art des Bogens – schoss an vier Tagen auf jeweils vier Parcours. Dazu wurden die Runden noch in Drei-​Pfeil– (zwei Tage), Zwei-​Pfeil– und Ein-​Pfeil-​Versuche gestaffelt. Die Wertungen waren abhängig davon, ob mit dem ersten oder einem der nächsten Pfeile getroffen wurde und in welcher Wertungszone diese landeten: Je exakter, desto besser. Die maximale Entfernung warMeter.Am Samstag und Sonntagvormittag wurde das Equipment abgenommen. Hierbei wurde die Pfeilgeschwindigkeit aufStundenkilometer limitiert. Denn je höher die Pfeilgeschwindigkeit ist, desto einfacher ist das Treffen, weil die ballistische Kurve kleiner wird. Am Sonntagnachmittag wurde die EM mit dem Marsch der Nationen durch Oberwiesenthal und der anschließenden Eröffnungsfeier zelebriert. Drei Wettkampfzonen wurden eingerichtet – in Oberwiesenthal, in Neudorf und im tschechischen Bozi Dar (Gottesgab). In jeder Zone befanden sich vier Parcours mit jeZielen. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

