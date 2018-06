Ostalb | Mittwoch, 27. Juni 2018 Mittwoch, 27. Juni 2018

Bislang keine Kfz-​Stilllegungsverfügungen im Ostalbkreis

Auch im Ostalbkreis sind derzeit einige Dieselfahrzeuge von einer möglichen Stilllegung bedroht, wenn die Halter der Aufforderung zum Umrüsten durch den Hersteller, das Kraftfahrt-​Bundesamt und die Kfz-​Zulassungsstellen nicht nachkommen. Eine der Folgen des Diesel-​Abgas-​Skandals.

VorMonaten wurden die Halter von bestimmten Dieselfahrzeugen des VW-​Konzerns mit der sogenannten „Mogelsoftware“ vom Hersteller angeschrieben, ihre Fahrzeuge in die Werkstätte zu bringen und über ein Software-​Update die illegale Software zu entfernen, die die Messung des Schadstoffausstoßes manipulierte – deren Motoren also über eine illegale Abschaltung der Abgasreinigung verfügen. Wieviele Fahrzeughalter im Ostalbkreis von der Zulassungsstelle die letzte Frist zur Umrüstung erhlten haben, erfahren sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

