L1080 Frickenhofer Höhe: Neue Bürgerinitiative schlägt Alarm

L 1080 Frickenhofer Höhe: Neue Bürgerinitiative schlägt Alarm

Auf der Frickenhofer Höhe hat sich in den letzten Wochen eine interkommunale Bürgerinitiative formiert . Ihr Ziel: Schnellstmöglicher Ausbau der L 1080 . Die Landesstraße befindet sich zwischen Gschwend– Rotenhar und Eschach in einem untragbaren, ja gefährlichen Zustand.

Sprecher der neuen Bürgerinitiative ist Walter Hees aus Frickenhofen. Wie er im Gespräch mit der Rems-​Zeitung erklärt, sei er sehr erfreut über das positive Echo entlang der L. Nach einem ersten Treffen hätten sich schon rundBürger bereit erklärt, an Aktivitäten der neuen Initiative mitzuwirken, Tendenz wachsend. Auch die Bürgermeister Jochen König (Eschach) und Christoph Hald (Gschwend) stünden voll hinter dem Anliegen, ebenso Landtagsabgeordneter Stefan Scheffold. Den Verkehrsteilnehmern und vor allen natürlich den Menschen auf der Frickenhofer Höhe sei der Zustand der Landesstraße einfach nicht länger zuzumuten. Und: Die Lentwuickle sich immer mehr auch zu einer Verkehrs– und sogar Schwerlastverbindung zwischen den Räumen Backnang und Aalen. Mehr zum Thema am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

