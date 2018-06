Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 27. Juni 2018 Mittwoch, 27. Juni 2018

Lange Einkaufsnacht in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: smm

Unter dem Motto „Spielfrei WM = Langes Einkaufen in Gmünd“ findet am Freitag, 29 . Juni, eine lange Einkaufsnacht in Schwäbisch Gmünd statt. Zahlreiche Geschäfte in der Stauferstadt werden bis 23 Uhr geöffnet haben und warten zum Teil mit besonderen Angeboten und speziellen Aktionen auf ihre Kunden.

10

20

2019

28

Auch der Handels– und Gewerbeverein hat sich wieder eine besondere Aktion einfallen lassen. Denn, wie wohl jeder weiß, wird die Remstal-​Gartenschau vom. Mai bis. Oktoberunter dem Motto „Entdecke den unendlichen Garten“ ausgerichtet. Auch in Schwäbisch Gmünd wird die Vielfalt unserer Heimat spür– und erlebbar sein. Die Aktion „Sammle Dir Deine Dauerkarte wird“ wird mit der langen Einkaufsnacht gestartet. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Juni.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!