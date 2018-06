Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 27. Juni 2018 Mittwoch, 27. Juni 2018

Neuer Integrationsbeirat: Viele neue Brücken bauen

Nicht nachlassen und mutig neue Ideen entwickeln war ein Wunsch, den Fuad Koldzic im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Integrationsbeirates äußerte. Koldzic, der die vergangenen vier Jahre Sprecher des Beirates war, blickte zufrieden zurück und zugleich selbstbewusst auf das Kommende.

„Das Wichtigste ist, dass Sie sich wohlfühlen“, so Bläse an das neue Gremium gerichtet; verbunden mit dem Wunsch, dass in den kommenden vier Jahren viele Brücken gebaut werden können – im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich.

