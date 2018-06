Sport | Mittwoch, 27. Juni 2018 Mittwoch, 27. Juni 2018

Umfrage zum WM-​Aus der deutschen Nationalmannschaft: „Das ist eine Katastrophe“

Foto: Florian Sattler

Im letzten Vorrundenspiel gegen Südkorea hat die deutsche Nationalmannschaft einen Sieg mit zwei Toren Unterschied benötigt, um aus eigener Kraft ins Achtelfinale einzuziehen. Stattdessen hat die Elf von Bundestrainer Joachim Löw mit 0 : 2 verloren und ist dadurch bereits nach der Vorrunde ausgeschieden. Vier Fußballexperten aus der Region haben sich zu dieser Niederlage geäußert.

Normannia Gmünds Erfolgstrainer Holger Traub hat sich das Debakel mit Freunden in Cannstatt angeschaut: „Irgendwie lag es in der Luft, das Ausscheiden hat sich über das gesamte Turnier hinweg abgezeichnet. Es hat irgendwie nie ein Team auf dem Platz gestanden, die einfachsten Dinge haben nicht funktioniert. Man hat die Chemie im Team nicht gespürt“, so der Trainer des Oberligisten. Edgar Fischer, TSGV Waldstettens Abwehrchef, war ebenso fassungslos. „Wenn man in drei Spielen nur zwei Tore schießt, ist das etwas wenig. Im Spiel der Deutschen war überhaupt kein Tempo drin, man hatte die ganze Zeit das Gefühl, es würde um nichts gehen. “„Die Enttäuschung ist natürlich groß“, meint Klaus Arnholdt, Leiter des Amts für Bildung und Sport der Stadt Schwäbisch Gmünd. Er fügt hinzu: „Unterm Strich muss man ehrlicherweise aber sagen, dass es in allen drei Vorrundenspielen insgesamt einfach zu wenig war, was die deutsche Mannschaft gezeigt hat.“ Stefan Hirsch, Trainer des TSV Ruppertshofen, war ebenfalls bedient: „Das ist eine Katastrophe, einfach nur unfassbar. Ich kann es noch gar nicht richtig begreifen, was da passiert ist. Gegen Südkorea ist man viel zu pomadig und ideenlos aufgetreten. Der gesamte Auftritt bei dieser WM war nichts. Entweder hat es innerhalb der Mannschaft nicht gepasst oder hat bei vielen Spielern schlichtweg die richtige Grundeinstellung gefehlt.“ Mehr dazu in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

