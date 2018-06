Sport | Donnerstag, 28. Juni 2018 Donnerstag, 28. Juni 2018

Deutsche Meisterschaft der Jugend in Böbingen: SGV-​Trio möchte Heimvorteil nutzen

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Wenn sich die nationale Nachwuchselite im Gewichtheben an diesem Freitag und Samstag in der Böbinger Römerhalle misst, werden auch drei Heber des Ausrichters SGV Oberböbingen dabei sein. Devin Leib, Jonas Beißwanger und Fabian Kluge (auf dem Bild) möchten bei dieser Meisterschaft den Heimvorteil ausnutzen und mit neuen Bestleistungen glänzen.

68

16

40

19

29

Bei der Vollversammlung der Deutschen Gewichtheber-​Jugend (DGJ) im Oktober des vergangenen Jahres hat der SGV Oberböbingen den Zuschlag erhalten, in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft der Jugend auszurichten. „Es ist schön, dass wir unseren Jugendlichen eine Meisterschaft in der Heimat bieten können“, sagt Karsten Kluge, der beim SGV nicht nur als Trainer tätig ist, sondern diese Großveranstaltung auch federführend organisiert. In den Vorjahren habe man stets stundenlange Anfahrten in Kauf nehmen müssen wie beispielsweise nach Frankfurt/​Oder. Heuer messen sich die besten deutschen Nachwuchsheber in vertrauter Umgebung in der Römerhalle. „Gewichtheber werden dabei sein“, kündigt Kluge ein großes Teilnehmerfeld in den unterschiedlichen Gewichtsklassen bei den Mädchen und Jungen an.Auftakt ist an diesem Freitag umUhr mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Jürgen Stempfle, ehe die ersten Mädchen-​Wettkämpfe beginnen werden. GegenUhr sind dann die Jungen dran und wird mit Devin Leib auch der erste der drei Teilnehmer des SGV ins Geschehen eingreifen. „Wir hoffen, dass unsere drei Jugendlichen, die sich recht souverän qualifizieren konnten, ihre Trainingsleistungen bestätigen und Bestleistungen erzielen werden“, so Karsten Kluge über die eigenen Erwartungen. Welche Platzierungen den drei Teilnehmern des SGV Oberböbingen zuzutrauen sind, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 63 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!