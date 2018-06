Kultur | Donnerstag, 28. Juni 2018 Donnerstag, 28. Juni 2018

Große Musik, große Gefühle: Mick Baumeister wird 60

Galerie (1 Bild)

Foto: Ingrid Hertfelder

Der Filmkomponist und Jazzpianist Mick Baumeister feiert am 28 . Juni den 60 . Geburtstag.

35

60

Komponiert oder kocht er jetzt mehr? „Ich bin nach wie vor Komponist, und gekocht habe ich schon immer“, sagt Mick Baumeister, der vor einem Jahr einen lang gehegten Traum verwirklicht hat, als er den „Stern“ in Metlangen übernommen hat. Dort bereitet er zu, was ihm selbst schmeckt, dort gibt er Konzerte: „Sie werden gut angenommen, es läuft immer besser.“ Und Publikum und Gäste kommen: „Ich ziehe das beharrlich durch, und es wird honoriert.“So hat er es in den vergangenenJahren wohl auch gehalten: Sein ganzes Berufsleben konnte Mick Baumeister als freier Komponist und Musiker tätig sein. Das ist schon eine Lebensleistung, auf die Mick Baumeister an seinem. Geburtstag stolz sein kann. Es geht weiter, im „Stern“ wie im Schaffen für die Filmbranche.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!