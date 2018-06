Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 28. Juni 2018 Donnerstag, 28. Juni 2018

Mit dem Fernbus in drei weitere Städte

Galerie (1 Bild)

Foto: Flixbus

Seit April 2017 ist Schwäbisch Gmünd Teil des europaweiten Streckennetzes von Flixbus. Mit dem Sommerfahrplan sind drei neue Ziele hinzugekommen: Karlsruhe, Bayreuth und Berlin.

Und wo fahren die meisten Fahrgäste hin? „Ab Schwäbisch Gmünd ist nach wie vor Nürnberg das beliebteste Reiseziel“, so David Krebs, Junior PR Manager bei Flixbus. Und auch sonst zeigt man sich zufrieden beim Fernbusunternehmen, das europaweit unterwegs ist. Ob mit der steigenden Nachfrage auch steigende Preise verbunden sind, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 20 Sekunden.

