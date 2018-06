Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 28. Juni 2018 Donnerstag, 28. Juni 2018

Richtfest beim Gmünder Bauverein

Schneller als erwartet wurde der Rohbau des Mehrfamilienhauses, das der Gmünder Bauverein in der Gutenbergstraße 115 baut, fertig. Im Oktober war der Spatenstich. Vorsitzender Raynulf Jehle hatte mit dem Richtfest im Herbst gerechnet.

„Jetzt können die übrigen Gewerke – Malerarbeiten, Bodenbeläge und Fliesen – ausgeschrieben werden“, freut sich Raynulf Jehle über das frühe Richtfest. In diesem ersten Neubau, den der Bauverein seit rundJahren erstellt, werdenWohneinheiten vermietet. Bewerber gibt es schon jetzt genug. Was Jehle und Architekt Preiß zum Neubau sagten, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

