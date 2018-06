Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 28. Juni 2018 Donnerstag, 28. Juni 2018

Wegen Kanalbau: Sperrung der Oberbettringer Straße

Die Oberbettringer Straße verschwindet vorübergehend an der früheren Hardt-​Kaserne. Ab Montag, 2 . Juli, bis Dezember erfolgt der Umbau im Zuge des „Neuen Wohnens am Sonnenhügel“. Provisorische Fahrbahnen werden angelegt.

Die Oberbettringer Straße ist eine der stark befahrenen Achsen der Stadt, sie teilt ein Quartier, das sich in dennächsten Jahren mächtig verändert: das Hardt. Den Anfang der Hardt-​Neugestaltung macht jetzt der Umbau der Straße im Bereich der früheren Kaserneneinfahrt. Die Stadt lässt von der Firma Haag-​Bau das Baugebiet „Neues Wohnen am Sonnenhügel“ auf dem abgeräumten Areal der früheren Hardt-​Kaserne erschließen. Über den Ablauf der Bauphasen berichtet die RZ am. Juni.

