Wichtiger Verkehrshinweis: Bereich Sebaldplatz Freitag und Samstag gesperrt

Verkehrsteilnehmer müssen sich am Freitag und Samstag im Bereich der südlichen Innenstadt auf Straßensperrungen, Umleitungen und Staus einstellen. Betroffen ist der Bereich Sebaldstraße/​Sebaldplatz.

Der Grund ist: Feuerwehrteams aus dem gesamten Ostalbkreis treffen sich am Freitag und Samstag in Schwäbisch Gmünd, um auf Platz und Straßen vor dem Feuerwehrhaus die Prüfungen für das Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold abzulegen. RundFeuerwehrleute sind daran beteiligt. Zuschauer sind herzlich willkommen. An beiden Tagen ist die Sebaldstraße komplett gesperrt, ebenso der nördliche Teil des Sebaldplatzes. Der Festzug zumer-​Fest kann aber am Samstagmorgen dort wie immer Aufstellung nehmen. In einigen angrenzenden Straßen fallen an beiden Tagen Pkw-​Parkplätze weg, weil sie für Einsatzfahrzeuge reserviert sind.

