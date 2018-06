Sport | Freitag, 29. Juni 2018 Freitag, 29. Juni 2018

Gewichtheben in Böbingen: Devin Leib wird Vierter

Es ist das sportliche Highlight der Gemeinde Böbingen. Die Gewichtheber des SGV Oberböbingen sind am Freitag und Samstag Ausrichter der deutschen Meisterschaften der Junioren und Juniorinnen im Gewichtheben. Bürgermeister Jürgen Stempfle hat seine Freude in seiner Begrüßungsrede zum Ausdruck gebracht.

„Klasse, wie viele Sportler aus dem ganzen Bundesgebiet die Reise zu uns nach Böbingen auf sich genommen haben. Vom Gewichtheben bin ich nach wie vor und immer wieder beeindruckt, wie fokussiert die Sportler immer sind und alles andere für sie in diesem Moment in den Hintergrund rückt“, so Stempfle in seiner Begrüßungsrede. Die Römerhalle in Böbingen füllte sich erst allmählich, die ersten Mädchen hatten ihre Versuche im Reißen bereits hinter sich. Vielleicht machte auch das Wetter den Sportlerinnen, die unter anderem aus den Vereinen FC Sangerhausen, Empor Berlin, Kraft-​Werk Schwarzach oder aber auch vom VfL Nagold in die Römerhalle gekommen sind, einen Strich durch die Rechnung. KnappGrad hatte es auch am frühen Abend noch. Dennoch waren die Leistungen der Gewichtheberinnen beeindruckend. Dabei waren Athletinnen, denen man es nicht ansah, dass sie überKilogramm in die Luft stoßen können. Die letzte Athletin in der Gruppe der Juniorinnen, Sina Franziska Schache von der SG Fortschritt Eibau, erntete zugleich den größten Applaus. In ihrem letzten Versuch beim Stoßen hielt sie das Gewicht vonKilogramm über ihrem Kopf. So viel schaffte keine andere. Gleiches gelang ihr zuvor beim Reißen undKilogramm auch schon, was ihr folglich den Titel einbrachte. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer Samstagsausgabe. Weitere Texte zu dieser Veranstaltung folgen in der Montagsausgabe. Auf unserer Facebook-​Präsenz haben wir noch einige Videos von den deutschen Meisterschaften in der Böbinger Römerhalle eingestellt.

