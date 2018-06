Schwäbisch Gmünd | Freitag, 29. Juni 2018 Freitag, 29. Juni 2018

Lange Einkaufsnacht: Zu später Stunde war richtig viel los

Fotos: nb

Werbeschilder verwiesen auf die Rabatte, Snacks und Getränke standen bereit und erstmals bestand die Möglichkeit, das Sammelheft für die Gartenschau-​Dauerkarte mit Punkten zu füllen. Doch was fehlte in den Einzelhandelsgeschäften, das war eine große Anzahl von Kunden. Zunächst jedenfalls. Ab 21 Uhr nämlich änderte sich dies – die Kunden kamen und die Händler zeigten sich zufrieden mit der langen Einkaufsnacht, die erstmals an einem Freitag stattfand.

An Laufpublikum mangelte es den ganzen Abend über nicht – die Stadt war voll von Menschen, die gemütlich durch die Gassen bummelten und es sich bei einem leckeren Essen gut gehen ließen. Den Weg in die Geschäfte fanden sie aber erst einige Zeit später. Wie sich Händler und Kunden äußerten, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 31 Sekunden.

